Für 23 Millionen Euro: Beyoncé wird in Dubai Konzert geben!

Beyoncé (41) hat große Pläne für das kommende Jahr! Nach der Auflösung von Destiny's Child legt die Sängerin eine erfolgreiche Solo-Karriere hin. Nach der Veröffentlichung ihres Albums "Renaissance" in diesem Jahr steht nun ihre große Tournee an. Für die Tickets nehmen die Fans der Popikone auch preislich so einiges in Kauf. Die Tour soll jedoch nicht die einzige Möglichkeit sein, die "Halo"-Interpretin sehen zu können. Auch im Wüstenstaat Dubai soll man die Diva performen sehen!

Ein Insider behauptete gegenüber The Sun, dass die 41-Jährige für einen einstündigen Auftritt im Fünf-Sterne-Resort Atlantis: The Palm in Dubai am 21. Januar vorgesehen sei. Es sollen bereits Einladungen zu einer exklusiven Party verschickt worden sein, bei der sie ganz oben auf der Liste steht. Eine Quelle sagte: "Beyoncé soll im Januar für rund 23 Millionen Euro im Atlantis singen. Das Hotel hat in letzter Zeit eine Reihe von großen Auftritten veranstaltet, darunter Kylie Minogue (54), die für den Silvesterabend gebucht wurde." Laut dem Informanten soll die Musikerin als einstündiger Auftritt angekündigt sein. "Die Tickets wurden bereits verschickt und sind die heißbegehrtesten Tickets der Stadt", so die Quelle.

Erst vor fünf Monaten veröffentlichte die Künstlerin ihr siebtes Studioalbum. Die Platte wurde für neun Grammy Awards nominiert, darunter für das Album des Jahres, den Song des Jahres und die Platte des Jahres. Damit ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann JAY-Z die am häufigsten nominierte Künstlerin in der Geschichte der Preisverleihung.

Getty Images Beyoncé beim Super Bowl 2013

Instagram / beyonce Beyoncé, R&B-Star

Getty Images Beyoncé mit zwei Grammy Awards in der Hand

