Als Monarch: Das plant König Charles III. für das neue Jahr!

König Charles III. (74) ist seit ein paar Monaten das Staatsoberhaupt von Großbritannien! Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 sitzt der Vater von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) auf dem britischen Thron. Im Rahmen seiner neuen Position hat der Monarch schon einige Termine wahrgenommen und viele Aufgaben erfüllt – doch er hat noch zahlreiche Punkte auf seiner To-do-Liste: Charles hat für das kommende Jahr nämlich schon einige Pläne!

Ein Insider gab jetzt gegenüber Mirror einen Einblick in Charles' Vorhaben für 2023: Der Regent wolle sich im neuen Jahr voll und ganz auf sein Volk konzentrieren. "Der König und der Rest seiner Familie wollen die am stärksten benachteiligten Menschen in unserer Gemeinschaft unterstützen und sich auf die Organisationen konzentrieren, die am meisten Unterstützung brauchen", erklärte der Informant.

Auch Charles' erste Weihnachtsansprache hat Aufschluss darüber gegeben, wie er das Jahr 2023 angehen will. "Nach einem turbulenten Jahr – nicht nur für die Royals, sondern auch für das Land – geht aus der Weihnachtsrede des Königs klar hervor, dass Einigkeit im Mittelpunkt aller Handlungen stehen muss", betonte der Insider nämlich zudem.

Getty Images König Charles III. im November 2022

Getty Images König Charles III. im Dezember 2022 in Sandringham

Getty Images König Charles III. im November 2022 in London

