Neues Duo? Alexander Zverev und Mario Götze spielen Padel

Mario Götze (30) probiert mal was anderes! Der Fußballer hat sich bereits in jungen Jahren einen Namen gemacht: 2014 hat er die deutsche Nationalmannschaft mit nur 22 Jahren zum Weltmeistertitel geführt. Sein Erfolg hielt leider nicht ewig an, denn 2020 wurde sein Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängert – Fußball-Fans wählten ihn sogar zum "Absteiger der Saison". Aufhören kam für den Eintracht-Frankfurt-Spieler allerdings nicht infrage – er erweiterte nun sein Training um eine weitere Sportart: Mario und Alexander Zverev (25) spielten jetzt zusammen Padel-Tennis!

Auf Instagram postete der Kicker ein Bild, das ihn gemeinsam mit dem Tennisstar auf einem Padel-Tennisplatz zeigt. Beide tragen dabei kurze Sportoutfits und halten jeweils einen Schläger in der Hand. Den anderen freien Arm legen sich die beiden gegenseitig kameradschaftlich um die Hüfte und grinsen dabei zufrieden in die Kamera. "Dein Lieblings-Padel-Double. Wie soll unser Team heißen?", richtete der Fußballer scherzhaft das Wort an seine Fans.

Das zusätzliche Training zahlt sich wohl auch aus – zuletzt konnte Mario wieder einen großen sportlichen Erfolg feiern: Er war Teil des Kaders der diesjährigen WM, nachdem er fünf Jahre lang nicht berufen worden war. "Ich freue mich sehr, wieder Teil des deutschen WM-Kaders zu sein und bin dankbar für das Vertrauen von Hansi Flick und seinem Trainerstab", hatte er auf die frohe Nachricht im Netz reagiert.

Mario Götze im Dezember 2022

Alexander Zverev im Dezember 2022

Mario Götze bei der WM in Katar 2022

