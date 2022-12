Weihnachtsspaziergang: So stärkte Prinz George Bruder Louis

Prinz George (9) stand seinem Bruder Prinz Louis (4) zur Seite! Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigten sich die britischen Royals wie gewohnt bei ihrem traditionellen Christmas Walk. Bei dem Spaziergang war neben Prinz WIlliam (40), Prinzessin Kate (40), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George zum ersten Mal auch ihr Nesthäkchen Louis mit dabei. Bei dieser Premiere unterstützte ihn vor allem sein ältester Bruder, wie eine Körpersprachenexpertin nun erklärte.

Im Interview mit The Sun rekapitulierte Judi James die Szenen in Sandringham. Als die Familie in die Kirche gegangen war, hatte sich George dem Vierjährigen zugewandt und als "Geste der Beruhigung und Führung" die Hand auf den Rücken gelegt. "Es ist eine Geste, die William und Kate immer bei ihren Kindern angewendet haben", merkte die Expertin an. Dieses Mal habe nun George "die fürsorgliche Rolle übernommen."

Ein solcher Anblick zweier sich unterstützender Brüder wecke außerdem stark die Erinnerung an Prinz William und Prinz Harry (38) in jungen Jahren. Inzwischen herrscht zwischen den beiden jedoch Streit. "Vielleicht hat ihm seine Kluft mit seinem eigenen Bruder geholfen, eine stärkere und belastbarere Bindung zwischen seinen eigenen Jungs aufzubauen", vermutete Judi.

Getty Images Prinz Louis und seine royale Verwandtschaft beim Weihnachtsspaziergang

ZUMA Press / ActionPress Prinz Louis, Dezember 2022

Getty Images Prinz William mit Prinz Harry, 2021

