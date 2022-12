Für Unterstützung: Samira Cilingir bedankt sich bei Yasin

Samira Cilingir ist dankbar für die Unterstützung von ihrem Yasin (31). Die Influencerin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Zusammen mit ihrem Mann hat sie bereits Söhnchen Malik. Doch die erste Geburt lief alles andere als einfach. Und auch jetzt scheint die Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen zu verlaufen: Vor wenigen Tagen wurde sie wegen starker Blutungen mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt richtet Samira liebevolle Worte an ihren unterstützenden Ehemann Yasin.

Auf Instagram postet Samira ein süßes Bild mit Yasin: In leichter Kleidung stehen die beiden bei Sonnenuntergang mitten in der Wüste. Der Webstar hält seine Frau liebevoll im Arm und küsst sie auf die Stirn. "Danke, dass du mich so sehr unterstützt in dieser Zeit und so sehr nach mir und dem Baby schaust. Wir werden alles zusammen als Familie schaffen", schreibt sie dazu. Außerdem versicherte sie ihren Fans, dass sie wieder positiv denken werden und für einen guten Ausgang der Situation beten.

Zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand verrät Samira zwar nichts, aber auch Sohnemann Malik scheint den Ernst der Situation zu spüren. Er sei derzeit sehr anhänglich und wolle möglichst viel bei seiner Mama sein. "Ich denke, er spürt, dass was nicht stimmt", meinte Yasin bei Instagram. Allerdings müsse er aufpassen, dass der Kleine Samira nicht zu überschwänglich begrüße, denn sie sei immer noch angeschlagen.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn Malik in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de