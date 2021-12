Große Sorge um Jan Ullrich (48) – die Radrennlegende muss in einer Klinik behandelt werden. Als bisher einziger Deutscher gewann der Sportler im Jahr 1997 die Tour de France. Daraufhin folgten zahlreiche weitere Auszeichnungen im Radrennsport. 2007 beendete er seine aktive Karriere und geriet daraufhin immer wieder in die Negativschlagzeilen. Aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums musste Jan in eine Entzugsklinik. Jetzt soll er einen Alkoholrückfall erlitten haben.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, befinde sich Jan derzeit zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Mexiko. Seinen 48. Geburtstag verbrachte der gebürtige Rostocker am 2. Dezember in Kuba, doch momentan schaffe er es nicht, die Rückreise nach Deutschland anzutreten. Er habe das Flugzeug verlassen müssen, um direkt in eine Klinik gebracht zu werden. Was der Grund für seinen angeblichen Rückfall war, ist derzeit unklar.

Laut Bild könnte die Trennung von Jans Freundin, der Kubanerin Elizabeth Napoles, der Auslöser für den Zustand des 48-Jährigen sein. Es sei geplant, dass Jan nun in ein Krankenhaus in der Schweiz verlegt werde, um ihn dort weiterzubehandeln. Auch sein Freund Lance Armstrong (50) soll ihn bei seiner Genesung unterstützen.

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich im Jahr 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de