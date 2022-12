Trotz Liebe zu Aleks Petrovic: Vanessa fiel der Umzug schwer

Vanessa Nwattu fiel es offenbar nicht leicht, ihre Heimat Berlin hinter sich zu lassen! In der Temptation Island V.I.P.-Villa bandelte die Verführerin mit Aleksandar Petrovic (31) an, obwohl dieser eigentlich mit Christina Dimitriou (30) zusammen war. Seit Dienstag ist es nun offiziell: Die Influencerin und der Fitnesscoach sind tatsächlich ein Paar und wohnen sogar schon zusammen! Doch der Umzug war für Vanessa gar nicht so leicht, wie Aleks nun verriet.

In seiner Instagram-Story erzählte der 31-Jährige jetzt, dass er und seine neue Partnerin zusammen in Düsseldorf wohnen. "Uns war es verdammt wichtig, dass wir zusammenziehen, bevor diese Show ausgestrahlt wird, weil wir schon wussten, dass der Shitstorm kommen wird", erinnerte sich Aleks zurück. Für Vanessa sei der Umzug aber ziemlich schwer gewesen – immerhin durfte sie sich über mehrere Monate hinweg nicht mit ihrem Schatz in der Öffentlichkeit zeigen und musste sich größtenteils zu Hause aufhalten. "Für sie war es eine Tortur, nur mich als Bezugsperson zu haben und ich darf mich nicht mit ihr blicken lassen", führte der Hottie weiter aus.

Doch warum sind die zwei Turteltauben eigentlich so schnell zusammengezogen? Nach den Dreharbeiten haben sich Vanessa und Aleks noch einmal intensiver kennengelernt und dabei bemerkt, wie ernst es zwischen ihnen wirklich ist. "Da haben wir dann entschieden: 'Das ist real, das ist echt, das ist tiefgründig, das ist eine andere Ebene, wir wollen zusammenziehen'", hatte der Reality-TV-Star in der Wiedersehensshow ausgeplaudert.

Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic

Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

