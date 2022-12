Bei Rückreise: Aleks Petrovic wurde in Ranzhotel umgebucht

Aleks Petrovic (31) erhebt Vorwürfe. Der Realitystar nahm an der der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teil. Mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (30) wollte er seine Beziehung testen – und scheiterte. Er verliebte sich in die Verführerin Vanessa und ist nun nach der Show offiziell mit ihr zusammen. Jetzt behauptet der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer, dass er von der Produktion schlecht dargestellt und behandelt wurde.

In einem Statement-Video auf Instagram klären der 31-Jährige und seine neue Freundin über ihre Sicht der Dinge auf. Dabei erinnert sich der Fitnesscoach an die Rückreise nach dem letzten Lagerfeuer: "Alle anderen Paare plus Christina plus die Produktion haben in einem hochwertigen Hotel übernachtet. Ich wurde kurzfristig umgebucht und musste in so einem Zwei-Sterne-Ranzhotel alleine schlafen, was nicht mal bezahlt war." Aleks ist sicher, dass seine schlechte und angeblich falsche Darstellung der Grund für die andere Unterbringung war.

In dem Clip sprachen die beiden außerdem über einige Szenen, die wohl nicht ausgestrahlt wurden und ihrer Meinung nach dazu hätten beitragen können, die Situation zu entschärfen. Beispielsweise hätten sie einen einstündigen Streit darüber gehabt, dass Aleks die Nähe von Vanessa nicht zulassen wollte.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Christina Dimitriou, Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de