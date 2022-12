Traurigkeit und Verzweiflung: Pelés Tochter ist ehrlich

Es steht nicht besonders gut um Pelé (82). Der ehemalige Fußballstar hat seit Jahren gesundheitliche Probleme. Der Brasilianer kämpft gegen Darmkrebs, welcher vergangenes Jahr bereits operativ entfernt worden war, jedoch anschließend zurückkehrte. Zuletzt erlitt er aufgrund der Chemo-Therapie eine Herzinsuffizienz. Der Gesundheitszustand des siebenfachen Vaters verschlechterte sich in letzter Zeit immer weiter. Seine Tochter Kely gab jetzt mit einem emotionalen Post einen Einblick in die Gefühlslage der Familie.

Das Foto auf Instagram zeigt Pelés Töchter Kely und Flavia Nascimento sowie zwei seiner Enkelkinder. Alle Angehörigen strahlen auf dem Bild. Kely stellte fest: "Diese Momente sind schwer zu erklären. Manchmal sind wir sehr traurig und verzweifelt, in anderen Momenten lachen wir und sprechen über lustige Erinnerungen." Die Zeit sei schwer für die Verwandten, doch sie halten zusammen. "Und was wir aus alldem am meisten lernen, ist, dass wir uns gegenseitig suchen und festhalten müssen. Nur so ist es das alles wert", fügte die 55-Jährige hinzu.

Kely postete bereits vergangene Woche ein Foto aus dem Krankenhaus auf Instagram. Dort liegt sie in den Armen ihres kranken Vaters in einem Krankenhausbett. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", kommentierte sie den traurigen Schnappschuss.

Instagram / iamkelynascimento Pelés Töchter Kely und Flavia Nascimento sowie seine Enkel Octavio Felinto Neto und Gabriel Arantes

Getty Images Pelé, brasilianische Fußballlegende

Getty Images Pelé, Fußballstar

