Ist Kanye West wegen 4,2-Millionen-Euro-Klage untergetaucht?

Kanye Wests (45) Taten ziehen immer mehr Konsequenzen nach sich. Der Rapper hat sich in den vergangenen Monaten einige Fehltritte geleistet: Von beleidigenden Kommentaren bis hin zu rassistischen Äußerungen war so einiges mit dabei. Dadurch verlor er nicht nur einige wichtige Kooperationspartner und Beziehungen, sondern auch mehrere Einnahmequellen – bald könnte der Kontostand des Künstlers noch weiter unter seinen Missetaten leiden: Yes ehemaliger Business-Manager verklagt ihn auf 4,2 Millionen Euro, doch der Rapper ist wohl untergetaucht.

Vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass der Rapper vermisst wird. Grund zu der Annahme sind die vielen Kontaktversuche des Anwaltsteams von Yes ehemaligem Business Manager Thomas St. John. Laut Perez Hilton verklagt dieser den "Eazy"-Interpreten auf 4,2 Millionen Dollar Schadensersatz, da er nicht für seine Arbeit bezahlt wurde. Doch der Ex von Kim Kardashian (42) scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein: Es stellte sich heraus, dass die Anwälte, von denen man dachte, sie würden den Modedesigner vertreten, gar nicht als Rechtsbeistand für ihn tätig sind und daher nicht mit ihm in Verbindung stehen.

Zudem hatte man versucht, Kanye auf postalischem Weg zu erreichen. "Wir konnten trotz unserer sorgfältigen Bemühungen Herrn Wests aktuelle Wohnadresse nicht herausfinden und daher noch keine Versuche unternehmen, ihm die Dokumente persönlich zu übergeben", hieß es in einer Erklärung von Thomas Anwälten. Auf die Post, die an sämtliche Wohnsitze von Kanye ging, habe er bislang auch nicht reagiert.

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2018

Getty Images Kanye West im Weißen Haus in Washington D.C. im Oktober 2018

