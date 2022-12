Nach Geburt: Lena Gercke unternimmt ersten Ausflug mit Baby

Lena Gercke (34) möchte ihrer Tochter Lia wohl schnellstmöglich die Welt zeigen. Im vergangenen Juni hatte die Unternehmerin die freudige Nachricht geteilt, dass sie erneut schwanger ist. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit und ihr Liebster Dustin (37) und sie durften ihr zweites gemeinsames Kind in den Armen halten. Nach einer kleinen Social-Media-Auszeit gewährt die gebürtige Marburgerin den Fans auch wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun unternahm Lena zum ersten Mal einen Trip allein mit ihrem Baby.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun den süßen Schnappschuss, der sie mit dem neuen Familienmitglied zeigt. Augenscheinlich saß das Mutter-Tochter-Duo gerade im Auto, als das Foto entstand. "Unser erster kleiner Ausflug alleine mit Übernachtung", schrieb die 34-Jährige begeistert zu dem Foto. Anschließend verriet das Model dann ebenfalls noch, dass sie die Autofahrt kurz unterbrechen musste. Die kleine Lia war offenbar der Grund dafür, denn auf dem Bild stillt Lena ihr Kind gerade.

Nachdem sie die erste Zeit mit ihrem Kind im Stillen genossen hat, meldete sich Lena dann wieder bei ihren Fans zu Wort. Nach dem Wochenbett hat sich die frischgebackene Zweifachmama endlich wieder aus dem Haus getraut, wurde jedoch vom Wetter enttäuscht. "Das erste Mal draußen seit einer Woche und schon fängt's an zu regnen", schrieb sie zu einem Selfie.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

