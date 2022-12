Rekord-Weltmeister: So bewegend war Pelés (†82) Karriere

Die Welt des Sports verliert mit Pelé einen großen Star. Am Donnerstagabend hatte diese Nachricht für große Trauer gesorgt: Mit 82 Jahren war der Fußballer in einer Klinik in Brasilien verstorben. Zuvor hatte der Sportler bereits lange gegen seine Darmkrebserkrankung angekämpft. Zahlreiche Stars und Wegbegleiter zollten Edson Arantes do Nascimento, wie die Ikone bürgerlich hieß, anschließend Tribut. Das ist kaum verwunderlich – immerhin hinterlässt Pelé ein großes Vermächtnis.

Mit zarten 16 Jahren hatte der Brasilianer erstmals für die Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden. Es folgten diverse Erfolge: So gewann der Stürmer dreimal die Fußballweltmeisterschaft mit seiner Mannschaft: 1958, 1962 und zuletzt 1970 – damit hält er nach wie vor einen Rekord: Kein anderer Spieler kann bis heute so viele WM-Titel verzeichnen. Für sein Land erzielte Pelé ganze 77 Tore in 92 Spielen und galt damit als einer der besten Fußballer der Geschichte. 1999 wurde er deshalb von der FIFA mit der Auszeichnung des Weltfußballers des 20. Jahrhunderts geehrt.

Und auch privat erlebte Pelé einige Highlights. Dreimal war der Kicker verheiratet gewesen, seine letzte Ehe mit Marcia Aoki dauerte bis zu seinem Tod an. Der Südamerikaner zeugte zudem sieben Kinder – zwei seiner Söhne traten sogar in die Fußstapfen ihres Vaters und wurden ebenfalls Fußballer.

Getty Images Pelé im Jahr 2017

Getty Images Pelé und Tarcisio Burgnich bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko

Instagram / pele Marcia Aoki und Pelé

