Woher hatte Pelé (†) eigentlich seinen berühmten Spitznamen?

Der Tod von Pelé hinterlässt eine große Lücke. Am Donnerstagabend machten die traurigen Neuigkeiten die Runde: Mit 82 Jahren starb der Brasilianer an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung. Der Kicker hatte zu Lebzeiten als bester Fußballer der Welt gegolten und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Seinen echten Namen Edson Arantes do Nascimento kannten wohl aber die wenigsten Fans. Doch woher stammt Pelés weltbekannter Spitzname überhaupt?

In einer persönlichen Kolumne für The Guardian erinnerte sich der ehemalige Stürmer 2006 zurück. Wie Pelé erklärte, habe ein Mitspieler seines Vaters den Spitznamen Bilé gehabt. Diesen habe er als Kind stets angefeuert – und sich dabei offenbar oftmals versprochen. "Laut meinem Onkel lag es an meinem dicken Akzent. Und dann fing ein Junge an, mich zu ärgern, indem er mich Pelé nannte", schilderte er. So habe sich sein Spitzname nach und nach etabliert.

Als Pelé war Edson schlussendlich bekannt und weltberühmt geworden. In seiner Heimat herrscht nach dem Tod des Fußballers große Trauer – sogar die berüchtigte Christusstatue im Süden von Rio de Janeiro wurde in den brasilianischen Nationalfarben Gelb und Grün angestrahlt, wie Daily Mail berichtet.

Getty Images Pelé, brasilianische Fußball-Legende

Getty Images Fußball-Legende Pelé im September 2017

Getty Images Christusstatue in Rio de Janeiro nach Pelés Tod

