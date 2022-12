Nach Pelés Tod: Klinik veröffentlicht detaillierten Bericht

Heute Abend hat eine traurige Nachricht aus Brasilien die Runde gemacht: Die Fußball-Ikone Pelé (✝82) – die mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß – ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. In den Wochen vor seinem Tod wurde der dreifache Weltmeister in einem Krankenhaus behandelt, weil die Chemotherapie nicht mehr richtig angeschlagen hat. Jetzt veröffentlichte die Klinik einen detaillierten Bericht zu Pelés Tod.

Bild liegt jetzt ein detailreiches Schreiben des Albert-Einstein-Hospitals in São Paulo vor, in dem die behandelnden Ärzte die letzten Momente der Fußball-Legende festgehalten haben. Unter anderem gaben die Mediziner preis, dass Pelé am 29. Dezember um 15:27 Uhr Ortszeit verstorben sei – das entspricht 19:27 Uhr deutscher Zeit. Außerdem wurde die Todesursache als "Versagen mehrerer Organe" angegeben.

Im Albert-Einstein-Krankenhaus standen Pelé seine Liebsten bis zum letzten Moment zur Seite. Die Tochter Kely Nascimento teilte nach dem Tod ihres geliebten Vaters rührende Zeilen im Netz."Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", brachte Pelés Tochter ihre Trauer auf Instagram zum Ausdruck.

Anzeige

Getty Images Pelé im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Pelé, brasilianische Fußballlegende

Anzeige

Getty Images Pelé, Fußball-Legende

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de