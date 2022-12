Nach Toms Tod: Kelsey Parker wird nie wieder dieselbe sein

Kelsey Parker nimmt der Tod ihres geliebten Ehemannes Tom (✝33) immer noch sehr mit. Im vergangenen März hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass das ehemalige The Wanted-Mitglied verstorben sei. Der gebürtige Brite litt an einem inoperablen Hirntumor, was ihm schlussendlich das Leben kostete. Mit ihrer Trauer und dem Verlust ihres Gatten geht Kelsey jedoch sehr offen um. Nun erzählte sie, dass sie wegen Toms Tod nie wieder dieselbe sein wird.

In der fünften Folge der Dokumentationsserie "Kelsey Parker: Life After Tom" öffnete sich die 32-Jährige nun erneut zu ihrem schweren Schicksalsschlag. Sie berichtete, dass sie sowohl während der Zeit von Toms Krankheit als auch nach seinem Ableben sehr viel Schmerz und psychischen Schock erlebt habe, was sie wohl nie komplett verarbeiten könne. "Natürlich geht es mir nicht gut, ich werde nie wieder die Kelsey sein, die ich vor zwei Jahren war, und das ist einfach so", versicherte sie. Sie fuhr fort, dass ihr erlittenes Trauma alles übersteige, "was man sich vorstellen kann".

Während der Sendung sprach Kelsey über ihr Leben, das sie glaubte, verloren zu haben. "Alles, was ich wollte, war, mit Tom zusammen zu sein, zusammen alt zu werden", erinnerte sich die zweifache Mutter. "Das, was jetzt ist, ist nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe, und das frustriert mich, weil ich das so sehr wollte", fuhr die Britin fort.

Getty Images Kelsey Parker auf der Beerdigung von Tom Parker im April 2022

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

