Vor Baby-News: Stacey Solomon hatte finanzielle Ängste

Stacey Solomon (33) plagten bis vor Kurzem noch ernsthafte Sorge! Am Mittwoch teilt die X Factor-Bekanntheit erfreuliche Neuigkeiten mit ihren Followern: Die britische Sängerin und ihr Partner Joe Swalsh erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Aus einer vorherigen Beziehung hat Stacey noch zwei weitere Kids. Neben den guten Nachrichten muss sie sich jedoch auch mit einigen Sorgen auseinandersetzen. Stacey hatte Angst, in eine finanzielle Krise zu rutschen!

Vor Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft gab Stacey in einem ehrlichen Interview mit The Guardian zu, dass sie vor allem eine Sache besonders belaste: Aufgrund der erhöhten Lebenserhaltungskosten fürchtete sich die "Loose Women"-Moderatorin vor finanziellen Engpässen. "Ich sage nicht, dass es für uns das Gleiche ist wie für jemanden, der am Existenzminimum lebt. Denn das ist es ganz und gar nicht. Aber wenn sich unsere Energierechnung verdoppelt, dann könnte es in Zukunft über unsere Verhältnisse hinausgehen", gab sie in dem Interview zu.

Ihre Schwangerschaft verkündet Stacey stolz in einem niedlichen Instagram-Beitrag mit ihren Followern. "Ich bin so dankbar und kann gar nicht glauben, dass ich es sage... Eine weitere kleine Gurke ist auf dem Weg", freute sie sich unter einem Video, auf dem sie ihrem Liebsten den positiven Schwangerschafstest zeigte.

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im November 2022

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juli 2022

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, Dezember 2022

