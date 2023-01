Stadien weltweit sollen nach Pelé (†82) benannt werden!

Pelé (✝82) soll posthum eine große Ehre zuteilwerden! Der dreimalige Fußballweltmeister ist am Jahresende nach seinem Kampf gegen den Krebs gestorben. Zahlreiche Fans weltweit trauern um den legendären Kicker. Am Montag ist sein Leichnam nun im Stadion von Santos aufgebahrt worden, wo Besucher sich verabschieden konnten – dort fand auch ein Teil der Trauerfeier sowie eine Prozession durch die Straßen statt. Am Dienstag soll er dann beigesetzt werden. In Gedenken an Pelé kündigte die FIFA jetzt eine große Aktion an!

The Sun zitiert den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino: "Wir werden jedes Land der Welt auffordern, eines seiner Fußballstadien nach Pelé zu benennen", soll er zu Reportern vor Ort in Santos gesagt haben. Eine offizielle Bestätigung des Vorhabens steht noch aus. Details wie der Zeitpunkt der Umbenennung der Stadien sind noch nicht bekannt.

Seine letzte Ruhe wird Pelé an einem ganz besonderen Ort finden – er wird auf einem vertikalen Friedhof beigesetzt. Die Gedenkstätte Memorial Necropolis Ecumenical befindet sich in der Stadt Santos. Die vertikalen Gräber verteilen sich auf ein 14-stöckiges Gebäude, in dem es einen Wasserfall und auch ein Automuseum gibt.

