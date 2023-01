Jahresrückblick: Jennifer Lopez teilt weitere Hochzeitsfotos

Jennifer Lopez (53) schwelgt in schönen Erinnerungen. Hinter der Sängerin liegt ein ereignisreiches Jahr: Nachdem sie ihrem Partner Ben Affleck (50) im Juli in Las Vegas das Jawort gegeben hatte, traten die beiden Hollywood-Stars einige Monate später erneut gemeinsam vor den Traualtar. Im Anschluss teilte die "On the Floor"-Interpretin auch einige Eindrücke des großen Tages. Anlässlich des Jahreswechsels erfreute J.Lo die Fans mit weiteren süßen Fotos von ihrer Hochzeit.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun ein kurzes Video, in dem sie zahlreiche Clips und Fotos ihres vergangenen Jahres präsentiert. Neben Schnappschüssen, wo Jennifer auf der Bühne steht, gab sie auch einige Einblicke in die Vorbereitungen ihrer zwei Hochzeiten sowie in die beiden großen Tage selbst. So hält sie beispielsweise ihren prunkvollen Verlobungsring in die Kamera oder teilte eine Aufnahme, in der sie sich konzeptionelle Illustrationen für die Trauung ansieht. Weitere Bilder zeigten die Marry Me-Darstellerin bei der Brautkleidanprobe oder kurz nach ihrer privaten Eheschließung mit Ben.

Die 53-Jährige teilte in ihrem Post sogar noch weitere private Bilder mit ihren Abonnenten. So zeigen einige Momentaufnahmen Jennifer mit ihren beiden Kindern Emme (14) und Max (14). Auch ihr Ehemann ist in dem Video etliche Male zu sehen. "2022 war eines der besten Jahre bisher. Ich kann es kaum erwarten, was nächstes Jahr alles passieren wird", schwärmte sie.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2022

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Februar 2022

