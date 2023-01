Nach Kritik an ihrer Figur: Gülcan Kamps setzt sich zur Wehr

Gülcan Kamps (40) will diese Anmerkungen nicht auf sich sitzen lassen. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die TV-Moderatorin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Seit der Geburt ihres Kindes im Dezember 2021 spricht die gebürtige Lübeckerin auch immer wieder offen über ihr Mama-Dasein. So verriet sie vor wenigen Wochen gerührt, dass ihr Nachwuchs zum ersten Mal Mama gesagt hat. Nun musste sich Gülcan allerdings mit Bodyshaming-Kommentaren herumschlagen.

Unter einem ihrer Posts sammeln sich Ende Dezember zahlreiche Kommentare, die auf das Gewicht der 40-Jährigen abzielen. "Wie wenig du geworden bist, besorgniserregend" oder: "Gesund sieht das aber nicht aus", ist dort zu lesen. Doch das will Gülcan nicht auf sich sitzen lassen und setzt sich zur Wehr. Im Interview mit RTL berichtet sie: "Ich finde, 2022 sollten wir wirklich überhaupt nicht mehr über so ein Thema sprechen müssen." Insbesondere, weil die Gründe einer Gewichtszu- oder -abnahme von außen nicht ersichtlich seien. "Es kann ja auch sein, dass eine Krankheit dahintersteckt", gab die Mutter zu bedenken.

Der Grund für ihren Gewichtsverlust ist übrigens ihr aktiver Lebensstil, den sie seit der Geburt ihres Kindes hat. Normalerweise könne sie gut mit solch unangebrachten Nachrichten umgehen, doch auch Gülcan würden die Kommentare mal belasten. Abschließend findet sie noch einmal klare Worte für alle Hater: "Einfach einen Kommentar abzugeben über Dinge, die für den Moment überhaupt nicht veränderbar sind und die Gründe nicht zu kennen, ist schwierig."

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de