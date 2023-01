Nach Pete-Aus: Emily Ratajkowski zeigt ihren halben Po!

Will Emily Ratajkowski (31) nun wieder zeigen, was sie hat? Das Model hatte in den vergangenen Wochen einen kurzen Flirt mit dem Komiker Pete Davidson (29) am Laufen. Es kamen sogar Gerüchte auf, dass es ernst zwischen den beiden sei. Doch vor einigen Tagen wurde öffentlich, dass es zwischen ihnen schon wieder aus ist. Die 31-Jährige stört das aber offenbar ganz und gar nicht! Sie zeigt sich jetzt megasexy und lässt dabei kaum Raum für Fantasie.

Die Mutter eines Sohnes feierte den Jahreswechsel augenscheinlich bei tropischen Temperaturen. Zumindest lassen das die Bilder, welche sie auf Instagram teilte, vermuten. Auf diesen sind einige Ausschnitte von einer Party zu sehen, die sie besuchte. Unter anderem sieht man Em, wie sie tanzt und mit Freunden posiert. Das Outfit der "Gone Girl"-Darstellerin ist dabei ein ganz schöner Hingucker: Das silberne, paillettenbesetzte Kleid bedeckt nämlich kaum ihre Kehrseite.

Eine Vertraute von Emily hatte vor einigen Tagen erklärt, warum es mit Pete nicht funktioniert habe. "Sie hatte Spaß mit ihm, aber ihr wurde klar, dass sie nicht will, dass daraus etwas anderes wird. Sie mag ihr Leben so wie es ist", plauderte die Quelle aus. Ihr Sohn Sylvester (1) solle immer an erster Stelle stehen und sie wolle sich nur mit jemanden verabreden, wenn ihr danach sei.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Juni 2022

Anzeige

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de