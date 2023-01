Nach zehn Monaten: Joe Exotics Scheidung ist endlich durch

Joe Exotic (59) ist wieder Single! Der Tiger King-Star sitzt seit 2019 hinter Gittern. Der Grund? Er soll einen Auftragskiller engagiert haben, um seine Konkurrentin Carole Baskin (61) zu töten. Die Haftstrafe des US-Amerikaners wirkte sich auch auf seine Ehe mit Dillon Passage aus. Im März 2022 hatte Joe die Scheidung eingereicht. Nun kann er aber wieder aufatmen: Seine Scheidung ist jetzt endlich durch!

Das berichtet nun TMZ. Nachdem zuletzt noch eine Unterschrift gefehlt hatte, konnte der Rechtsakt nun endlich vollzogen werden. Laut Gerichtsunterlagen, die dem Magazin vorliegen, haben der 59-Jährige und sein Ex am Dienstag in Santa Rosa County in Florida die zuständigen Papiere unterzeichnet. Damit sind Joe und Dillon nun offiziell nicht mehr verheiratet und beide wieder Single!

Laut verschiedenen Medienberichten soll der Vertrag mehrere Klauseln enthalten. So soll es den ehemaligen Turteltauben beispielsweise untersagt sein, schlecht über den jeweils anderen zu sprechen. Bei der Gütertrennung schien es ebenfalls keine Probleme zu geben: "Sie haben keinen gemeinsamen Besitz, deshalb behält jeder das Recht an seinem jeweiligen Eigentum".

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem Tigerbaby

Instagram / joe_exotic Joe Exotic (rechts) mit seinem Ehemann Dillon Passage und einem Lama

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

