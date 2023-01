Mehrfach reanimiert: Damar Hamlins Familie gibt Statement ab

Familie, Fans und Freunde sind in Gedanken bei Damar Hamlin (24)! Der Football-Spieler war am Montag bei einem Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals zusammen gebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten – noch auf dem Spielfeld musste er reanimiert werden. Als er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, blieb sein Herz erneut stehen, was weitere Wiederbelebungsmaßnahmen nach sich zog. Seine Community spendete bereits fleißig für die Behandlung des NFL-Stars und schickte Genesungswünsche. Nun bedankte sich Damars Familie in einem Statement.

"Im Namen unserer Familie möchten wir unsere aufrichtige Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung zum Ausdruck bringen, die Damar in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht wurde", zitierte das US Magazine den Sprecher der Familie. "Wir sind zutiefst bewegt von den Gebeten, den freundlichen Worten und den Spenden von Fans aus dem ganzen Land."

Weiter hieß es in der Mitteilung: "Wir möchten uns auch bei den engagierten Ersthelfern und den medizinischen Fachkräften des University of Cincinnati Medical Center bedanken, die Damar außergewöhnlich gut versorgt haben." Doch wie geht es Damar denn aktuell? Die Erklärung fügte hinzu, dass er "derzeit sediert und in einem kritischen Zustand" sei.

Getty Images Schrein für Damar Hamlin vor dem University of Cincinnati Medical Center

Getty Images Damar Hamlin, NFL-Star

Getty Images Das Paycor Stadium nach Damar Hamlins Herzinfarkt

