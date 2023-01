Julia Fox sicher: Kanye kannte nicht mal ihren vollen Namen

Julia Fox (32) wettert gegen ihren Ex Kanye West (45)! Nach seiner Trennung von Kim Kardashian (42) bandelten die Schauspielerin und der Rapper vor rund einem Jahr miteinander an. Doch die Romanze hielt nicht lange: Nach nur wenigen Wochen gingen der "Gold Digger"-Interpret und die einstige Domina wieder getrennte Wege. Jetzt sprach die Beauty offen über ihre kurze Affäre: Julia ist sich sicher, dass Kanye nicht einmal ihren vollen Namen wusste!

Bei "Watch What Happens Live" sprach die "Uncut Gems"-Darstellerin mit dem Moderator Andy Cohen (54) über ihren Verflossenen: "Wir waren buchstäblich nur eine Minute lang zusammen. Ich glaube, er kennt nicht einmal meinen vollen Namen oder so", behauptete Julia. Andy fragte noch einmal nach, ob sie sich wirklich sicher sei, woraufhin die 32-Jährige klarstellte, dass sie einen zweiten Namen hat.

Auch wollte der 54-Jährige von Julia wissen, ob sie jemals "Kanyes Domina" gewesen sei, was sie lächelnd verneinte. "Ich glaube, das hätte ihm gefallen, aber es ist einfach nie so weit gekommen", ergänzte der "No Sudden Move"--Star außerdem.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

