So süß feiern Cole Sprouse und seine Ari zweiten Jahrestag

Ari Fournier (24) und Cole Sprouse (30) scheinen nach wie vor auf Wolke sieben zu schweben. Nach seiner Trennung von Riverdale-Kollegin Lili Reinhart (26) wurde der Hottie immer wieder mit neuen Frauen in Verbindung gebracht. Im Sommer 2021 machte er dann schließlich seine Beziehung mit dem kanadischen Model im Netz offiziell. Seitdem zeigt sich das Paar immer wieder megaverliebt bei Events. Nun feierten Ari und Cole bereits ihren zweiten Jahrestag – und das auf besonders süße Weise.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige jetzt einen zuckersüßen Schnappschuss, mit dem sie ihrem Liebsten zum Jahrestag gratulierte. Auf dem Foto sind zwei Bilderstreifen aus einem Fotoautomaten zu sehen, auf denen das Paar wild miteinander herumturtelt. "Zwei Jahre schon? Kann mir jemand bitte erklären, wie die Zeit so schnell vergehen konnte", schrieb Ari dazu. Auch Cole ließ es sich nicht nehmen, einige Erinnerungsstücke mit seinen Fans zu teilen. So postete er in seiner Story gleich drei Aufnahmen, die die Beauty und ihn zusammen abbilden.

Bereits anlässlich von Coles 30. Geburtstag hatte Ari einige liebevolle Worte an ihn gerichtet. "Es ist schwer, mit ein paar Fotos zu beschreiben, wie viel Spaß wir zusammen haben und wie sehr ich es liebe, jeden Tag mit dir das Leben zu feiern", hatte sie im August 2022 unter einer Reihe von Pärchen-Pics geschwärmt.

Anzeige

Instagram / colesprouse Ari Fournier und Cole Sprouse im Januar 2023

Anzeige

Instagram / colesprouse Cole Sprouse und seine Freundin Ari Fournier

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse und seine Freundin Ari Fournier bei der Ralph Lauren Runway Show, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de