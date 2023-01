Taylor Swift: Ihre Influencer-Katzen sind Multimillionäre!

Taylor Swifts (33) Tiere sind reich! Die Sängerin ist eine leidenschaftliche Katzenmama. Sie hat insgesamt drei an der Zahl, die namentlich Kater Benjamin Button, Meredith Grey und Olivia Benson heißen. Alle wurden nach Film- und Serienklassikern benannt. Regelmäßig verzückt die Blondine das Netz mit süßen Pics ihrer Vierbeiner. Jetzt ist bekannt geworden: Die Miezen sorgen für ordentlich Kohle in Taylors Geldbeutel!

Die Katzen-Plattform All About Cats hat nun eine Liste der wohlhabendsten Influencer-Katzen der Welt veröffentlicht. Auf der belegt Olivia Benson Platz drei. Sie soll angeblich einen Marktwert von sage und schreibe 91,5 Millionen Euro haben! Ein Post könne wohl ungefähr zwei Millionen Likes einbringen. All About Cats erklärt, warum Mieze Olivia aber auch außerhalb des Netzes einen großen Erfolg habe: Sie spielt unter anderem in Taylors Musikvideos und Werbeclips mit. Auch die Merchandise-Kollektion der 33-Jährigen trägt den Namen Olivia Benson.

Die "Blank Space"-Interpretin hatte vor längerer Zeit einen Clip mit ihren Katzen auf TikTok veröffentlicht. In dem war Taylor zu Gast bei "Live With Kelly and Michael" gewesen und erklärte, dass sie Angst habe, zu viele Katzen in ihr Leben zu lassen. Daraufhin hielt sie ihre drei Fellnasen in die Kamera und witzelte: "Sie hatte keine Ahnung."

Instagram / taylorswift Taylor Swifts Katze Olivia Benson im April 2020

Instagram / taylorswift Taylor Swift mit Kater Benjamin

Instagram / taylorswift Taylor Swift mit eine ihrer Katzen im Dezember 2018

