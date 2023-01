BTS-Star Jin ist beim Militär: Wie geht es dem Sänger dort?

Kommt Jin (30) gut zurecht? BTS gilt als eine der erfolgreichsten südkoreanischen Boybands überhaupt. Ihre Hits wie "Fake Love", "Idol" oder auch "DNA" wurden weltweit etliche Millionen Male gestreamt. Vor wenigen Monaten verkündeten die sieben Hotties aber erst mal auf unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen. Der Grund: Die Armee. In Südkorea müssen alle Männer einen Wehrdienst absolvieren. Bei BTS macht Jin den Anfang. Sein Management verriet nun, wie es ihm beim Militär geht!

Via Twitter veröffentlichte BigHit Music nun ein Update über den Ältesten der gefeierten Boyband. "Jin ist derzeit in einem Ausbildungszentrum stationiert, zusammen mit dem regulären Militärpersonal", heißt es in dem Statement. Fünf Wochen habe Jin aktuell Zeit, um sich einzugewöhnen und alle Regeln zu erlernen. Des Weiteren heißt es in dem Post, dass der 30-Jährige "verantwortungsvoll seine Pflichten im Trainingslager" erfüllt.

Aus Sorge um Jin sendeten Tausende von Fans in den vergangenen Tagen Briefe und Geschenke zum Militärstützpunkt in Yeoncheon. Das Management des Sängers bat seine Unterstützer, das in Zukunft zu unterlassen – zudem versicherten sie, dass es Jin gut geht. Man werde aber dafür sorgen, dass er die "liebevollen" Nachrichten seiner Fans im Netz lesen könne.

Anzeige

Getty Images BTS bei den Grammy Awards im April 2022

Anzeige

Instagram / jin BTS-Mitglied Jin im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / jin BTS-Mitglied Jin im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de