Herzstillstand bei NFL-Spiel: Damar Hamlin geht es besser

Gute Neuigkeiten von Damar Hamlin (24). Der Footballer musste am Montagabend bei einem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills mit einem Krankenwagen abtransportiert werden: Nach einem Tackle ist er plötzlich zusammengesackt – er erlitt einen Herzstillstand. Noch immer liegt er deswegen auf der Intensivstation in Behandlung. Nun konnte jedoch endlich eine Besserung vermerkt werden: Damars Zustand macht kleine Fortschritte.

"Laut den Ärzten, die Damar Hamlin im University of Cincinnati Medical Center betreuen, hat er in den letzten 24 Stunden eine bemerkenswerte Verbesserung gezeigt", gaben die Bills nun in einem Statement auf Twitter bekannt. Dennoch sei er weiterhin schwer krank, doch die Befürchtung, sein Gehirn könnte von dem Herzstillstand Schaden genommen haben, kann etwas abgeschwächt werden: "Obwohl er immer noch in einem kritischen Zustand ist, hat er gezeigt, dass er neurologisch intakt zu sein scheint. Seine Lunge heilt weiter und er macht stetige Fortschritte."

Auch Damars Onkel gab erst kürzlich ein Update zu dem Zustand des NFL-Stars. "Er befindet sich bei dem medizinischen Personal in guten Händen, sie haben großartige Arbeit geleistet. Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten", teilte dieser mit.

Getty Images Schrein für Damar Hamlin vor dem University of Cincinnati Medical Center

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Footballer

Getty Images Buffalo Bills-Spieler nach Vorfall von Damar Hamlin

