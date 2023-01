Keke Palmer zeigt XL-Babybauch erstmals auf dem Red Carpet

Keke Palmer (29) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Anfang Dezember hatte die Schauspielerin die freudigen Neuigkeiten verkündet, dass ihr Partner Darius Jackson und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem setzt die in Illinois geborene Beauty ihre wachsende Körpermitte auch immer wieder auf ihrem Social-Media-Account in Szene. Nun feierte sie ein kleines Red-Carpet-Debüt: Bei einem Event präsentierte Keke stolz ihren runden Babybauch.

Am vergangenen Mittwochabend fanden die New York Film Critics Circle Awards statt, zu denen auch die 29-Jährige eingeladen war. Augenscheinlich war sie bester Laune, denn Aufnahmen des Events zeigen, dass sie immer wieder breit grinsend für die Fotografen posierte. Keke begeisterte dabei in einem glitzernden Kleid, das mit silberfarbenen Pailletten besetzt war. Alle Blicke zog allerdings nicht das Outfit der Scream Queens-Darstellerin auf sich, sondern ihre Babykugel, die sich unter ihrem Kleid deutlich abzeichnete. Begleitet wurde die werdende Mama von Regisseur Jordan Peele (43), denn an diesem Abend wurde sie als beste Nebendarstellerin in dessen Film "Nope" geehrt.

Im Anschluss ließ es sich die Schauspielerin zudem nicht nehmen, einige Eindrücke des Abends auf Instagram mit ihrer Community zu teilen. Unter ihrem Post bedankte sie sich dann beim Komitee für die Ehrung sowie bei Jordan für die Zusammenarbeit. "Ich bin einfach nur glücklich, von Menschen umgeben zu sein, die das Filmemachen genauso lieben wie ich", schwärmte Keke.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer im Januar 2023

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de