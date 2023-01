Lisa Rinna steigt bei "Real Housewives of Beverly Hills" aus

Lisa Rinna zieht einen Schlussstrich! In der fünften Staffel stieß die Schauspielerin zu Real Housewives of Beverly Hills dazu und wurde ein fester Bestandteil der US-amerikanischen Reality-TV-Serie. Darin ist das private und berufliche Leben bekannter Ladys zu sehen. Acht Staffeln lang war auch der Weg der einstigen Melrose Place-Darstellerin zu verfolgen. Jetzt gab Lisa jedoch bekannt, "Real Housewives of Beverly Hills" zu verlassen!

Gegenüber People bestätigte die 59-Jährige, dass sie der Show den Rücken kehren wird. "Dies ist der längste Job, den ich in meiner 35-jährigen Karriere hatte, und ich bin allen bei Bravo und allen, die an der Serie beteiligt sind, dankbar", teilte Lisa in ihrem Statement mit. Diese Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, nachdem ihr Vertrag am Ende der letzten Staffel ausgelaufen sei. "Es waren tolle acht Jahre, und ich freue mich auf das, was noch kommen wird!", betonte sie.

Hinter Lisa liegen turbulente Monate. Erst im Sommer hatte sich die US-Amerikanerin für ihre Netz-Ausraster und rassistischen Kommentare öffentlich entschuldigt. Damals hatte die TV-Bekanntheit angegeben, dass der Tod ihrer Mutter im November 2021 sie enorm aus der Bahn geworfen habe.

Getty Images Lisa Rinna bei der Premiere von "Anne Rice's Mayfair Witches" in Los Angeles im Dezember 2022

Getty Images Lisa Rinna bei der New York Fashion Week im September 2022

Getty Images Lois und Lisa Rinna bei einem Event in Beverly Hills im April 2008

