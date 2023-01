Molly-Mae Hague geht hochschwanger aus: Fans sind schockiert

Molly-Mae Hague (23) lässt sich durch ihre Schwangerschaft von nichts abhalten! Gemeinsam mit ihrem Freund Tommy Fury erwartet der britische Love Island-Star das erste Kind – es wird ein Mädchen. Bis sie ihre kleine Prinzessin zum ersten Mal in den Armen halten kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, denn: Die Mami in spe befindet sich bereits im letzten Trimester und die Geburt steht schon in wenigen Wochen an. Dass Molly jetzt auch hochschwanger noch ausgegangen ist, schockierte ihre Community...

An Neujahr veröffentlichte die Influencerin ein paar Schnappschüsse von einem Date-Abend mit Tommy via Instagram. Zwar witzelte Molly noch in der Bildunterschrift, dass sie nur bis 9 Uhr abends "feiern gewesen" seien – dennoch reagierten einige Follower verwundert auf ihre Abendplanung: "Solltest du so kurz vor der Geburt noch ausgehen?", betonte eine Userin fast vorwurfsvoll. Andere wiederum merkten lediglich an, dass sie an ihrer Stelle gar nicht mehr die Energie dazu hätten: "Also ich konnte schon nach der Hälfte der Schwangerschaft nicht mehr Party machen. Schön für dich", schrieb eine Abonnentin.

Für Molly scheint jedenfalls festzustehen: Sie will noch ausgehen, solange sie kann – und dafür hatte sie sich auch mächtig herausgeputzt! Molly war top gestylt und trug ein hautenges, bodenlanges Kleid, das ihre Schwangerschaftskurven perfekt umschmeichelte. Dazu kombinierte sie einen kurzen Blazer, eine elegante Schultertasche und High Heels.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

