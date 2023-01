Süß: Coupleontour-Mamas im Partner-Look mit Baby Olivia

Jetzt zeigen sie sich in einem süßen Partnerlook. Das Coupleontour-Paar hatte im vergangenen Jahr eine schwierige Zeit durchgemacht. Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erlitt Ina einen schweren Schlaganfall und kämpft sich seitdem ins Leben zurück. Nessi, die Baby Olivia zur Welt brachte, hat sich seitdem um ihr Kind gekümmert, ihre Frau unterstützt, wo sie nur konnte und nebenbei noch weitergearbeitet. Schrittweise geht es anscheinend bergauf für die kleine Familie. Jetzt teilte Nessi sogar ein goldiges Video von den dreien.

Auf dem Instagram-Kanal von Coupleontour postete Nessi ein kurzes Video, auf dem lediglich die Beine der drei Mädels zu sehen sind. Das Besondere daran ist, dass die kleine Familie in einem niedlichen Partnerlook steckt. Ina, Nessi und Olivia haben die gleichen Schuhe an und zeigen so ihren Zusammenhalt. Um Kommentaren ihrer Follower vorzubeugen, wieso Olivia mit ihren fast sechs Monaten schon Schuhe trägt, kommentierte Nessi das Bild mit den Worten: "Liv hatte sie nur fürs Video an."

Am Mittwoch kündigte Nessi ebenfalls in ihrer Story etwas Großes an. "Nächste Woche, denke ich, werden wir euch die Sache erzählen, die wir euch noch erzählen wollten, was ihr noch nicht wisst", meinte sie verschwörerisch. Ob Ina wohl endlich nach Hause darf?

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanessa von Coupleontour mit Baby Liv

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de