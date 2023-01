Zu viele Ausländer: Cristiano Ronaldo nicht spielberechtigt

Wann darf Cristiano Ronaldo (37) endlich für seinen neuen Verein auflaufen? Der Portugiese wechselte vor Kurzem zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr, nachdem er bei seinem alten Verein Manchester United in Ungnade gefallen war. In seiner neuen Heimspielstätte wurde der Fußballstar pompös empfangen. Zuletzt hieß es allerdings, dass er wegen eines Vorfalls in Manchester noch für zwei Spiele suspendiert ist. Doch sein Fehlen hat wohl einen anderen Grund.

Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr am Donnerstag aus Vereinskreisen, dass Cristiano noch gar nicht spielberechtigt ist. Er sei derzeit noch der neunte ausländische Spieler im Team des aktuellen Tabellenführers – in der Saudi Professional League sind allerdings nur acht erlaubt. Es wird jedoch bereits spekuliert, dass man sich in Kürze vom usbekischen Nationalspieler Jaloliddin Masharipov trennen wird.

Das ursprünglich für den Donnerstag gegen Al-Ta'ee Ha'il geplante Debüt von Cristiano fällt somit erstmal aus. Er dürfte allerdings noch genug Möglichkeiten haben, für Al-Nassr auf dem Platz zu stehen. Die 37-jährige Tormaschine erhielt nämlich einen Vertrag bis 2025 bei dem saudi-arabischen Verein.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo, Januar 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo beim Training in Al-Nassr

