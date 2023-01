Cathy Hummels verrät: Würde sie ins Dschungelcamp ziehen?

Wäre das Dschungelcamp etwas für Cathy Hummels (34)? Am 13. Januar ist es endlich wieder so weit: Die 16. Staffel des beliebten Reality-TV-Formats startet auf RTL. In diesem Jahr wollen unter anderem Lucas Cordalis (55) und Claudia Effenberg (57) die Herausforderung wagen. Natürlich hat auch Cathy davon Wind bekommen, dass die neue Season bald losgeht. Würde sie selbst gerne mal bei der Show mitmachen? Das verriet sie jetzt!

In der neuen Folge ihres Podcasts ”sHitstorms”, den sie zusammen mit Matze Knop (48) macht, kamen die Kampf der Realitystars-Moderatorin und der Comedian nun auf die Show zu sprechen. Selbst an dem Format teilnehmen wolle die 34-Jährige aber auf keinen Fall. "Ich moderiere supergerne Reality-TV und alles, aber ich würde niemals in den Dschungel gehen", stellte sie klar. Cathy habe nämlich große Angst vor Ameisen. "Ich hasse Ameisen! Und im Dschungel gibt es so viele Ameisen, die würden mir tierisch auf den Sack gehen", führte sie weiter aus.

Tatsächlich werde sich die Ex von Mats Hummels (34) die neue Staffel wahrscheinlich gar nicht ansehen. "Ich habe gar nicht so die Zeit, immer Fernsehen zu schauen”, gab sie ehrlich zu. Zudem gehe Cathy meistens zur selben Zeit ins Bett wie ihr Sohn Ludwig (4) und schlafe dann bereits, wenn die Folgen um 22:15 Uhr im TV laufen.

Hauter, Katrin / ActionPress "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels

Hauter, Katrin / ActionPress Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Januar 2023

