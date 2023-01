Es ist offiziell: "Wednesday" bekommt eine zweite Staffel!

Wednesday ist momentan die zweitbeliebteste englischsprachige Serie aller Zeiten auf Netflix! Im Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles um Spross Wednesday und ihr Leben auf einer übernatürlichen Schule. Innerhalb weniger Wochen wurde die Horrorkomödie eine Milliarde Mal gestreamt und begeisterte die Fans auf der ganzen Welt. Lange mussten die Fans nun auf die Bestätigung warten, doch endlich ist es offziell: "Wednesday" bekommt eine zweite Staffel!

"Es war unglaublich, eine Show ins Leben zu rufen, die so viele Menschen auf der ganzen Welt verbunden hat", äußern sich die Macher der Serie Alfred Gough und Miles Millar gegenüber Tudum. "Wir freuen uns sehr, Wednesdays turbulente Geschichte in der zweiten Staffel weiterzuerzählen. Wir können es kaum erwarten, uns in eine neue Staffel zu stürzen und die verrückte unheimliche Welt von Nevermore zu erkunden", fügen sie voller Vorfreude hinzu.

Chefautor Miles Millar ist für die Fortsetzung zumindest schon einmal bestens vorbereitet. "Wir beziehen immer die Zukunft mit ein. Wenn es darum geht, eine Serie zu erschaffen, schauen wir uns idealerweise auch an, was man in weiteren Staffeln machen könnte", verriet er zuvor Variety. "Wir haben [...] einen ziemlich genauen Weg, den wir für zukünftige Staffeln gehen möchten", erklärte er den gespannten Fans.

Anzeige

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams in der Serie "Wednesday"

Anzeige

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Anzeige

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Luiz Guzmán in der Serie "Wednesday"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de