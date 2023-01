Mama-Update: Jenny Frankhauser ist gerade "richtig fertig"!

Jenny Frankhauser (30) kommt als Neu-Mama an ihre Grenzen! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr Liebster Steffen König sind vor ein paar Monaten zum ersten Mal Eltern geworden: Das Paar durfte im September 2022 ihren kleinen Sohn namens Damian Andreas auf der Welt begrüßen. Doch das Leben als Mama stellt die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2018 vor so einige Herausforderungen: Jenny ist im Moment nämlich so richtig am Limit!

"Wir sind einfach aktuell echt fertig mit den Nerven. Wir schlafen beide so gut wie gar nicht und der Kleine schläft maximal zwei Stunden und das seit über drei Monaten", gewährte die Influencerin in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihren Alltag und betonte zudem: "Ich bin am Rande der Verzweiflung – nein, das bin ich nicht – aber wirklich so richtig fertig, wo ich mir denke: 'Wie lange kann ich das noch?'" Irgendwann werden sie und Steffen nämlich an ihre Grenzen kommen.

Aber warum ist der Alltag mit dem kleinen Damian denn im Moment so anstrengend für die stolzen Eltern? Jennys Baby bereite ihr derzeit einige Sorgen – ihr Schatz trinke nämlich nur wenig und habe Schlaf- sowie Verdauungsprobleme.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

