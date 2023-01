Nach Krebsheilung: Jane Fonda glänzt erstmals auf Event

Gute Nachrichten für Jane Fonda (85): Im September war bei der Schauspielerin zum dritten Mal Krebs diagnostiziert worden. Nur wenige Monate danach verkündete die 85-Jährige aber positive Neuigkeiten: Sie konnte ihre Chemotherapie wieder absetzen. Obwohl die Überlebenschancen bei einem Non-Hodgkin-Lymphom sehr hoch sind, erklärte Jane einen Monat zuvor noch, dass sie bereit sei zu sterben. Nun ist sie allerdings im vollen Glanz zurück.

Bei der Weltpremiere von "80 For Brady" zeigt sich die Schauspielerin erstmals wieder auf einem Event nach ihrer Heilung. Ihre Kurzhaarfrisur ist voluminös gestylt – ihr dezentes Make-up sitzt makellos. Jane wählt einen schwarzen Hosenanzug mit einem auffälligen goldfarbenen Knopf, der ihrer schlanken Figur schmeichelt. Darunter trägt sie ein glitzerndes Pailettenoberteil – welches nicht das Einzige ist, was an diesem Abend strahlt: Jane sieht wieder glücklich und gesund aus.

Jane glänzt an der Seite von Lily Tomlin (83), Rita Moreno (91) und Sally Field (76), die sich für die schräge Komödie zusammengetan haben, in der sie treue Fans des NFL-Stars Tom Brady (45) spielen. Der NFL-Quarterback wird in dem Streifen sogar selber mitspielen – in der Rolle des Tom Brady.

Getty Images Jane Fonda im Jahr 2014

Getty Images Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin und Sally Field bei einer Filmpremiere

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

