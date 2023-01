Nackt und rund: Ashley Graham erinnert an Schwangerschaft

Ashley Graham (35) schwelgt in Erinnerungen. Monatelang hatte das Model seine Fans an seiner zweiten Schwangerschaft teilhaben lassen. Immer wieder teilte die Unternehmerin stolz Fotos ihrer Babykugel. Anfang 2022 war es dann so weit – ihre Zwillinge Malachi und Roman erblickten das Licht der Welt. Jetzt, rund ein Jahr später, erinnerte sich die dreifache Mama an ihre Schwangerschaft zurück: Ashley teilte im Netz Schnappschüsse ihres damaligen XXL-Babybauchs.

In ihrer Instagram-Story blickte die 35-Jährige auf ihre Zwillingsschwangerschaft zurück. So teilte sie ein paar Aufnahmen, die sie nur Tage vor der Geburt ihrer beiden Söhne zeigen. Auf den Bildern präsentierte das Model stolz und teils völlig hüllenlos seine riesige Kugel. "Nur wenige Stunden, bevor meine zwei kleinen Wunder vor einem Jahr auf die Welt kamen", kommentierte sie unter anderem eines der Fotos. "Ich schwelge heute wirklich in Erinnerungen", zeigte sie sich bei einem weiteren Bild emotional.

Auch nach ihrer Schwangerschaft zeigt sich Ashley gerne mal ohne Kleidung im Netz. So teilte die Moderatorin unter anderem ein Video von sich, in welchem sie sich komplett nackt auf dem Bett rekelt. "Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen", kommentierte sie den Clip.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Januar 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham zeigt ihren Zwillingsbabybauch, 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Januar 2022

