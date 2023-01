Neuer Trend? Kylie Jenner lässt sich Augenbrauen blondieren

Ob sie damit am Puls der Zeit liegt? Kylie Jenner (25) hat sich mit ihrer Beauty-Marke "Kylie Cosmetics" ein milliardenschweres Unternehmen aufgebaut und gilt als Stilikone. Sie zeigt sich gerne in außergewöhnlichen und polarisierenden Looks: Im Dezember erschien sie beispielsweise in einem Lack-Kleid zu einer Familienfeier. Ihr neuster modischer Clou betrifft zwar nur ihr Gesicht, ist deshalb aber nicht weniger auffallend. Ob Kylie mit ihren blondierten Augenbrauen jetzt wohl zum Trendsetter wird?

Auf ihrem Instagram-Profil postete Kylie nun eine Reihe von Schnappschüssen im Auto, auf denen ihre Augenbrauen besonders gut zur Geltung kommen – diese sind jetzt nämlich blond. Dabei saß die Beauty auf der Rückbank und setzte eine ernste Miene auf. Die Fotos kommentierte sie mit der Bildunterschrift: "Wohin gehen wir?" Auch wenn die blonden Augenbrauen vielleicht erst mal gewöhnungsbedürftig erscheinen mögen, setzte die Unternehmerin sie geschickt in Szene. Mit einer schwarzen Jeans-Korsage und dunkel umrandeten Augen rundete sie den Look optimal ab.

Dass Kylie auch casual kann, hat sie erst an Weihnachten bewiesen. Am Weihnachtsmorgen posierte sie mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) vor dem pompösen Weihnachtsbaum noch im Schlafanzug – und das sogar ungeschminkt. Dabei sah sie sehr glücklich aus.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Silvester 2022/2023

