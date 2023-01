Samenspenden übrig: Wollen Coupleontour noch mehr Kinder?

Vergrößern Coupleontour ihre Familie in naher Zukunft womöglich ein weiteres Mal? Im vergangenen Juli kam die erste Tochter des lesbischen Pärchens zur Welt. Seitdem geben die Webstars auf ihren Social-Media-Accounts auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag – und kommen dabei fast gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die kleine Liv heraus. Nun verriet Vanessa, ob Ina und sie sich noch weitere Kinder zusammen vorstellen können.

Auslöser für diese Überlegung war eine E-Mail ihrer Kinderwunschklinik, wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verriet. Als Ina und sie damals nämlich ihre Familie vergrößern wollten, hätten sie in der Klinik drei Samenspenden gekauft – so seien die Erfolgschancen am höchsten gewesen. Da die 26-Jährige bereits nach dem ersten Versuch schwanger wurde, hätten sie die anderen beiden Proben einfrieren lassen. Nun sei allerdings die Laufzeit des Depots beendet, sodass sich das Paar entscheiden müsse, ob es noch einmal Geld bezahlen möchte, um die Spermien für weitere Geschwister aufzubewahren. "Momentan kann ich mir halt gar kein [weiteres] Kind vorstellen", lässt Nessi an ihren Gedanken teilhaben.

Die TikTokerin fuhr fort, dass sie ihre Entscheidung, die Samenspenden nicht weiter aufzubewahren, später nicht bereuen wolle. Aus diesem Grund entschied sich das Paar letztlich dafür, die 200 Euro noch einmal zu bezahlen. "Vielleicht in einem Jahr kann man schon viel mehr sagen. [...] Wahrscheinlich ist man da nächstes Jahr im Januar viel viel weiter", machte Nessi deutlich.

