30. Geburtstag: Sarafina Wollny widmet Mann Peter süße Worte

Sarafina Wollny (27) freut sich, dass es ihren Peter gibt. Vor über 13 Jahren lernten sich die Tochter von Silvia Wollny (57) und ihr Gatte kennen und lieben. Für die TV-Persönlichkeit sei es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen – in einer Beziehung waren sie jedoch erst ein Jahr nach ihrem Kennenlernen. Umso glücklicher schätzt sich die zweifache Mama, ihren Liebsten in ihrem Leben zu haben. Anlässlich seines 30. Geburtstags widmete Sarafina ihrem Peter nun ein paar rührende Zeilen.

"Alles alles liebe und Gute zum 30. Geburtstag an den tollsten Papa und Ehemann", schwärmte die 27-Jährige auf Instagram. Zu ihren süßen Worten teilte sie zudem einen Schnappschuss von ihrem Gatten mit den beiden Zwillingen Emory (1) und Casey (1). "Wir wünschen dir nur das Beste. Happy Birthday to you. Wir lieben dich", schrieb die Blondine weiter.

Für den 30-Jährigen ist es bereits der zweite Geburtstag als zweifacher Vater. Können er und seine Liebste sich eigentlich vorstellen, noch weiteren Nachwuchs zu bekommen? "Wir werden sehen, was die Zukunft für uns bereithält", hatte Sarafina Ende 2021 in einem Q&A in ihrer Instagram-Story auf die Frage geantwortet.

Peter Wollny mit seinen Söhnen Casey und Emory

Sarafina und Peter Wollny

Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

