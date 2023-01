"Gebrochene Frau": Paloma Faith meldet sich nach Trennung

Paloma Faith (41) leidet unter ihrem Liebes-Aus! Neun Jahre lang ging die Musikerin mit dem Künstler Leyman Lahcine durchs Leben. Aus der Beziehung gingen sogar zwei Kinder hervor – ihre Töchter im Alter von sechs und knapp zwei Jahren. Erst im April 2021 hatte ihr Nesthäkchen das Licht der Welt erblickt. Doch Anfang November behauptete eine Quelle dann, dass das Paar getrennte Wege geht. Und tatsächlich: Jetzt meldete sich Paloma mit ehrlichen Worten zu ihrer Trennung!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 41-Jährige mit ganz offenen Zeilen. "Oh mein Gott, ich bin eine gebrochene Frau, die zwei Kinder alleine nach Rom gebracht hat. Aber hier bin ich und ich bin sehr zerzaust und dankbar für jeden, der mich 2022 unterstützt hat, denn es war verdammt scheiße", gab die Musikerin zu. Dennoch blickt die Blondine positiv in die Zukunft: "Ich habe ein gutes Gefühl, was das nächste Jahr angeht. Gute Zeiten sind im Anmarsch!", versicherte sie.

Was genau zu der Trennung geführt hat, verriet Paloma nicht. Sie und Leyman hatten sogar aktiv an ihrer Beziehung gearbeitet. Noch im Februar 2021 hatte die Britin erzählt, wöchentlich mit ihm zu einer Paartherapie zu gehen. Die Kommunikation sei deshalb stets offen gewesen, wie sie im Podcast "Lockdown Parenting Hell" betont hatte.

CapitalPictures/ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith, 2018

Instagram / palomafaith Paloma Faith und ihre Tochter

Getty Images Paloma Faith bei einem Event in New York City im Oktober 2022

