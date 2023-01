Kurz vor Dschungelstart: Cosimo reagiert auf Tessas Vorwürfe

Cosimo Citiolo (41) weist jede Schuld von sich! Gemeinsam mit Tessa Bergmeier (33) gehört der Realitystar zu den zwölf Kandidaten des Dschungelcamps. Doch die zwei zoffen sich, bevor sie sich nächsten Freitag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gegenübertreten werden. Grund ist die Behauptung des Models, dass ihr der Ex-DSDS-Teilnehmer bei einer Show den Fuß gebrochen habe. Jetzt reagierte Cosimo auf die Vorwürfe.

"Ich weiß nicht, was Tessa damit erreichen will. Wir haben das doch damals vor Ort geklärt!", fragte sich der 41-Jährige im Bild-Interview. Der Stuttgarter sagte, dass er sich bei Tessa unverzüglich entschuldigt habe und dass es ihr zu dem Zeitpunkt gut gegangen sei. "Doch einen Tag später verlinkt sie mich in einer Story mit einem Gips. Sie meinte, sie hätte den Fuß gebrochen, dabei konnte sie ganz normal laufen", fügte Cosimo hinzu und ärgerte sich: "Das macht mich sauer, das finde ich nicht korrekt."

Somit steht Aussage gegen Aussage. Tessa behauptete, dass sie sich aufgrund ihrer Verletzung nicht um ihren Nachwuchs kümmern konnte. "Ich habe zwei kleine Kinder – ich hab zu dem Zeitpunkt kein Geld verdient und habe sie nicht betreuen können", erinnerte sich die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Dezember 2022

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

