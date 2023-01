Nach IVF-Behandlung: Kourtney Kardashian endlich wieder fit

Kourtney Kardashian (43) hat sich erholt. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Mann Travis Scott (31) wünschen sich schon seit Längerem ein gemeinsames Kind. Daher hatte sich das Paar im vergangenen Jahr dazu entschlossen, auf die Methode der künstlichen Befruchtung zurückzugreifen – jedoch ohne Erfolg. Nach ihrer letzten Behandlung fühlte sich die Unternehmerin ziemlich mitgenommen. Wie Kourtney nun verriet, gehe es ihr inzwischen sehr viel besser.

"Fast ein Jahr nach dem letzten IVF-Versuch ist meine Energie endlich zurück", freute sich die 43-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie einen Clip, der unter Beweis stellt, wie fit sie inzwischen wieder ist. Voller Elan absolviert die dreifache Mutter ein Sportprogramm – macht Sit-ups und boxt gegen einen Boxsack.

Ihren Traum von einem gemeinsamen Kind mit seinem Liebsten hat der TV-Star trotz der Pause von der künstlichen Befruchtung nicht aufgegeben. "Travis und Kourtney hätten immer noch gerne ein gemeinsames Baby. Sie wollen es immer noch versuchen", hatte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber U.S. Sun ausgeplaudert.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2022

