Ronaldo gönnt sich Protz-Bleibe für 280.000 Euro im Monat!

Hebt Cristiano Ronaldo (37) jetzt ab? Der Portugiese hat am 30. Dezember vergangenen Jahres Nägel mit Köpfen gemacht: Nachdem er und sein einstiger Verein Manchester United ihre Zusammenarbeit beendet hatten, unterschrieb er einen Vertrag beim saudi-arabischen Club Al-Nassr. An den ist der Kicker nun zwei Jahre gebunden. Rund 200 Millionen Euro werde er monatlich kassieren. Stellt sich noch die Frage: Wo wohnen Ronaldo und seine Familie jetzt nach ihrem Umzug in den Wüstenstaat?

Wie Daily Mail erfahren haben will, habe Ronaldo mit seiner Familie, seinen Freunden und dem Sicherheitspersonal eine Villa im luxuriösen Four Seasons Hotel in Riad bezogen. Insgesamt 17 Zimmer hätte er gebucht, wofür er monatlich rund 280.000 Euro zahlen müsse. Er selbst habe für seine Familie und sich die "Präsidenten Suite" gebucht. Die koste wohl etwa 3.700 Euro pro Nacht. Bei dem neuen zu Hause des 37-Jährigen handele es sich um den Kingdom Tower. Der gilt als höchstes Gebäude Saudi-Arabiens.

Der Umzug der Familie wäre aber niemals möglich gewesen, wenn Ronaldo von Saudi-Arabien keinen Freifahrtschein bekommen hätte. Denn eigentlich ist das Zusammenleben von Partnern, die nicht verheiratet sind, unzulässig. Doch weil der Sportler den Status als vermarktungsstärkster Fußballer der Welt hat, drückt die Regierung bei Ronaldo und seiner Freundin Georgina Rodriguez wohl ein Auge zu.

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Familie im Juni 2022

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie im April 2020

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de