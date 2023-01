Böse Na'vi! Das soll in den "Avatar"-Fortsetzungen passieren

"Avatar: The Way of Water" lockt derzeit die Filmfans mit großen Erwartungen ins Kino. Der neue Blockbuster ist die Fortsetzung des 2009 erschienenen Auftakts der Filmreihe "Avatar: Aufbruch nach Pandora". Die Science-Fiction-Streifen spielen in der Zukunft und beschäftigen sich mit einer Expedition auf den Mond Pandora, der von den sogenannten Na'vi bewohnt wird. Die wurden bislang ziemlich positiv dargestellt, während die Menschen eher die Rolle der Bösewichte einnehmen. Das soll sich mit den weiteren Fortsetzungen von Avatar jedoch ändern!

Während der erste Teil von Avatar in der wunderschönen Natur von Pandora spielt, nimmt in der Fortsetzung eine Unterwasserwelt einen Teil des Schauplatzes ein. Für die weiteren Streifen hat der Produzent James Cameron (68) jedoch so einige Pläne, unter anderem wolle er "andere Kulturen" integrieren. "Ich möchte die Na'vi aus einem anderen Winkel zeigen, denn bislang habe ich bloß ihre gute Seite gezeigt", führt er gegenüber 20 Minutes weiter aus. Letzteres wolle er in dem dritten Teil ändern.

Auch wenn die ersten beiden Filme des Franchise die Kinofreunde bereits begeistert haben, so verrät der Filmproduzent zudem, dass noch einiges bevorstehe. "Ich kann sagen, dass die letzten Teile die besten sind. Die anderen waren eine Einführung. Sozusagen das Decken des Tisches vor dem Festmahl", weckt James die Vorfreude der Fans.

YouTube / 20th Century Fox Canada Szene aus "Avatar: The Way of Water"

Getty Images James Cameron beim "Avatar: The Way of Water"-Photocall in London im Dezember 2022

Action Press / SIPA PRESS Sam Worthington in "Avatar: The Way of Water"

