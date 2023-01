Im Bikini: Emily Ratajkowski posiert im tropischen Dschungel

Emily Ratajkowski (31) genießt ihre Auszeit! In den vergangenen Wochen wurde dem Model ein heißer Flirt mit Pete Davidson (29) nachgesagt. Laut Medienberichten soll es sogar ernst zwischen den beiden gewesen sein. Doch seit einigen Tagen machen bereits Trennungsgerüchte die Runde. Doch Emily scheint von Liebeskummer nichts wissen zu wollen. Im Netz zeigte sich die Beauty nun in einem heißen Bikini am Strand!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige zwei Urlaubsschnappschüsse von sich am Strand. Die Schauspielerin trägt auf den Fotos einen knallroten Bikini und ergänzt eine hellblaue Jeans mit zahlreichen Rissen zu ihrem Look. Auf einem weiteren Bild befindet sich die Schönheit in einem tropischen Paradies, bestehend aus diversen Pflanzen. Ihre Beine werden dabei jedoch nicht von einer Hose, sondern nur von einem Ast verdeckt.

Schon seit Neujahr scheint Emily die Zeit in der Sonne zu genießen. Bereits vor wenigen Tagen gab die "Gone Girl"-Darstellerin ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Silvestersause. In einem silbernen, paillettenbesetzten Kleid zog sie alle Blicke auf sich.

