Nach Herzstillstand: Damar Hamlin verlässt Intensivstation

Damar Hamlin (24) macht weiter Fortschritte. Vergangene Woche schockierte ein Moment die Footballfans der Buffalo Bills. Während eines Spiels brach der Verteidiger Damar auf dem Feld zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Er musste noch vor Ort reanimiert werden. Im Krankenhaus wurde er dann anschließend ein weiteres Mal wiederbelebt. Inzwischen ist er jedoch auf dem Weg der Besserung. Nun durfte Damar sogar die Intensivstation verlassen.

Dr. Knight und Dr. Pritts – die Ärzte, die sich nach dem Vorfall auf dem Spielfeld rund um die Uhr um den Bills Safety kümmerten – gaben dies laut Tmz bekannt. Sie seien begeistert von den Verbesserungen, die er in so kurzer Zeit gemacht habe. Der 24-Jährige sei aufgestanden und sogar gelaufen. Er wird jetzt in eine Einrichtung in Buffalo gebracht, wo er sich weiteren Tests unterziehen muss.

Nach dem Vorfall sprach sogar Präsident Joe Biden (80) sein Mitgefühl für die Familie aus. Er habe bereits "ausführlich" mit den Angehörigen des Sport-Stars telefoniert. Trotz des Vorfalls sei der US-Politiker zudem weiterhin der Meinung, dass der Sport nicht zu brutal sei und auf die Gesundheit geachtet werde.

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin meldet sich aus dem Krankenhaus

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

Getty Images Damar Hamlin, Oktober 2022

