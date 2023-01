"So glücklich": Jessie J zeigt sich mit niedlichem Babybauch

Jessie J (34) zeigt, wie glücklich sie ist. Die Popsängerin hatte schon lange den Traum vom Mutter-Dasein. Doch im Jahr 2021 hat sie mit einer Fehlgeburt einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen. Dennoch hielt sie an ihrem Wunsch fest. Am vergangenen Freitag konnte sie dann die wundervolle Nachricht veröffentlichen, dass sie wieder schwanger ist. Zwei Tage nach der Verkündung präsentierte Jessie jetzt stolz ihre Babykugel!

In ihrer Instagram-Story postete Jessie ein Spiegel-Selfie, auf dem ihr kleiner Babybauch zu sehen ist. Dabei lächelt sie selig in die Kamera. Zu einem vorherigen Bild schrieb sie: "So glücklich. So dankbar. So aufgeregt." Doch mit der Verkündung der Neuigkeiten hat sie wohl auch negative Nachrichten erhalten. Denn sie postete einen langen Text, in dem sie erklärte, dass jede Schwangerschaft einzigartig sei. "Jemandem zu sagen, was oder wie er etwas fühlen soll, ist der falsche Weg. [...] Die Schwangerschaft ist kein Wettbewerb", erklärte sie ihrer Community.

Auch wenn Jessie jetzt überglücklich mit ihrer Schwangerschaft zu sein scheint, erzählte sie im November vergangenen Jahres, dass der Gedanke an ihr verlorenes Kind immer noch schmerze. "Ich spüre dich überall", offenbarte die Schönheit damals.

Instagram / jessiej Jessie J im Januar 2023

Instagram / jessiej Jessie J 2023

Instagram / jessiej Jessie J 2023

