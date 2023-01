"Ausgenutzt": Prinz Harry kritisiert Dianas einstigen Butler

Prinz Harry (38) wettert erneut! Am Dienstag wurden die Memoiren des Royals veröffentlicht. In dem Buch gibt er pikante private Details preis und rückt die Königsfamilie dabei in kein gutes Licht. Auch den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) thematisiert Harry dabei ausführlich. In seiner Autobiografie macht er nun auch seiner Wut auf Dianas ehemaligen Butler Luft – denn dieser soll laut Harry den Tod seiner Mutter für sich genutzt haben!

In seinen Memoiren "Reserve" schreibt der Herzog von Sussex, dass der ehemalige Bedienstete von Diana, Paul Burrell (64), "sein Blut in Wallung brachte", als dieser ein Buch über seine Zeit mit der verstorbenen Prinzessin veröffentlichte. Paul enthüllte 2003 eine Reihe privater Details, die Harry und William damals veranlassten, ihn des "kalten Verrates" zu beschuldigen. In seinem Buch wettert er nun erneut gegen ihn. "Meine Mutter nannte diesen Butler einst einen guten Freund und vertraute ihm bedingungslos. Das taten wir auch", erklärt er. "Er hat ihr Verschwinden ausgenutzt, um Geld zu verdienen", behauptete Harry.

In seinem Buch erinnert er sich auch an den Moment, in dem er vom Unfalltod seiner Mutter erfahren hat. Auf Schloss Balmoral in Schottland saß sein Vater Charles (74) auf seiner Bettkante, als er seinem Sohn von der Tragödie berichtete. "Mein lieber Junge, Mama hatte einen Autounfall", soll der König ihm gesagt haben.

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

Getty Images König Charles und Prinz Harry 1998

