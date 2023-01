Kurz nach der zweiten Geburt: Lena Gercke posiert bauchfrei

Lena Gercke (34) sieht so fit aus wie eh und je! Im Juli 2020 brachte die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin ihr erstes Kind zur Welt. Sie und ihr Partner Dustin Schöne (37) hießen Töchterchen Zoe willkommen. Mitte Dezember wurde die Zweijährige dann zur großen Schwester. Das Paar bekam wieder eine Tochter – die kleine Lia. Inzwischen hat die Moderatorin schon mit Rückbildungs-Sport begonnen. Im Netz zeigte Lena jetzt ihren After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 34-Jährige ihren Look, den einige Leute erst für Skiunterwäsche gehalten hatten. In einer locker sitzenden Hose und einem engen Oberteil posierte sie vor dem Spiegel. Der enge Pullover lenkt den Blick außerdem auf ihren flachen und trainierten Bauch. Von der Schwangerschaft ist nur wenige Wochen nach der Geburt nichts mehr zu sehen.

Im Laufe der Schwangerschaft hatte Lena 16 Kilo zugenommen, wie sie in einer Instagram-Fragerunde erzählte. Bei ihrer Tochter Zoe waren es sogar 20 Kilogramm. Den Sport hatte die gebürtige Marburgerin aber selbst in den vergangenen Monaten nicht schleifen lassen und sogar mit XXL-Babybauch fleißig trainiert.

Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Lena Gercke, Model

Lena Gercke im Januar 2023

